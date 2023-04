Supremo marca primeiro julgamento de denunciados por atos golpistas

Os casos serão analisados no plenário virtual, no qual os ministros inserem seus votos em sistema eletrônico edit

247 - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, atendeu a um pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes sobre os atos golpistas e marcou a análise das primeiras 100 denúncias entre os dias 18 e 24 de abril. Os casos serão analisados no plenário virtual, no qual os ministros inserem seus votos em sistema eletrônico.

Em 8 de janeiro, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto, onde fica o gabinete presidencial, e o STF.

Se os ministros aceitarem as acusações, os denunciados se tornarão réus e responderão por crimes como associação criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio público, e dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e prejuízo para a vítima.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos - 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos.

