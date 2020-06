TCU aprova relatório que aponta “desperdícios de recursos públicos” pelo governo Bolsonaro no combate à pandemia

O relatória indica “falta de diretrizes” do governo de Jair Bolsonaro na contenção da pandemia de coronavírus. "Os cargos-chave do Ministério da Saúde, de livre nomeação e exoneração, não vêm sendo ocupados por profissionais com essa formação específica”, ressaltou um dos ministros edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira, 24, um relatório que aponta "falta de diretrizes" do governo de Jair Bolsonaro na contenção da pandemia de coronavírus. O documento foi aprovado pelo plenário do tribunal. As informações são do G1.

O ministro Vital do Rêgo afirmou que a auditoria na atuação do comitê de crise, criado para supervisionar e coordenar a luta contra a pandemia, "não identificou a definição de diretrizes estratégicas capazes de estabelecer objetivos a serem perseguidos por todos os entes e atores envolvidos" e ainda que pode haver desperdício de dinheiro público.

Rêgo criticou a falta de integrantes “técnicos” da saúde no comitê do governo. "Os cargos-chave do Ministério da Saúde, de livre nomeação e exoneração, não vêm sendo ocupados por profissionais com essa formação específica”, ressaltou.

Desta forma, o TCU apontou que isto pode levar a decisões não fundamentadas cientificamente, resultando em "baixa efetividade das medidas adotadas de prevenção e combate à pandemia, desperdícios de recursos públicos e aumento de infecções e mortes”.

