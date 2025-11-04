TSE aprova criação do partido Missão, ligado ao MBL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade a criação do Missão, partido político ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), pertencente ao campo político da extrema direita. Com a decisão, a legenda poderá participar das eleições de 2026.

No TSE, os seis ministros seguiram voto do relator André Mendonça. O magistrado afirmou que a sigla obteve os números necessários para a criação. O MBL conseguiu mais de 589 mil assinaturas favoráveis. A quantidade mínima era 547.042.

O novo partido usará o número 14 nas urnas e se torna a 34ª legenda no País. O coordenador do MBL e presidente do partido Missão, Renan Santos, deve ser o candidato da sigla à Presidência da República.