TSE nega pedido feito por Bolsonaro e mantém ação sobre reunião com embaixadores

247 - O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (13) a decisão do ministro Benedito Gonçalves que manteve no tribunal a ação movida pelo PDT contra Jair Bolsonaro (PL) pela reunião conduzida com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho.

O partido acusou o chefe do Executivo federal de abuso de poder ao usar do cargo para mentir sobre o processo eleitoral durante o evento.

De acordo com o portal Uol, Bolsonaro também afirmou a embaixadores que existiriam "quase cem vídeos" de eleitores que tentaram, mas não conseguiram, votar no número 17 (usado por ele em 2018). "A afirmação é falsa —os eleitores tentaram votar para governador, e não para presidente, e por isso a imagem de Bolsonaro não apareceu na urna", destacou a reportagem do Uol.

