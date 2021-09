‘Vai vendo Brasil’: Marcos Rogério culpa esquerda ao falar sobre assessor preso em operação contra o tráfico (vídeo)

Apoie o 247

247 - O senador Marcos Rogério (DEM-TO) se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (3) após a prisão de seu assessor em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas nesta quinta. Em vídeo, ele indica ter sido uma “perseguição a apoiadores do presidente Bolsonaro” e culpa a esquerda pela repercussão do caso.

Ele também faz uma comparação entre os crimes, enaltecendo a importância do combate à corrupção e dizendo que os fatos que levaram à prisão do assessor são “estranhos” à sua atividade parlamentar. “Os aliados e defensores mais corruptos da história do Brasil, governos da esquerda, estão me criticando por causa de um ex-assessor que está sendo alvo de investigação pela Polícia Federal por fatos totalmente estranhos à minha atividade parlamentar”.

“É a oportunidade que estão tendo de me retaliar pela defesa que faço de um governo conservador, do qual não há uma prova sequer de corrupção, diferentes dos governos do PT cujos desvios bilionários estão confessados e provados”, prosseguiu.



Assista:

Atenção! Aliados e defensores dos governos de esquerda começaram a perseguição a apoiadores do presidente Bolsonaro. Apesar dos ataques covardes, não vão mudar a minha postura! pic.twitter.com/YBGIK1eRPI September 3, 2021