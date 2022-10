Vento rasga bandeira nacional colocada por Bolsonaro no Planalto (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um forte vento em Brasília rasgou, nesta sexta-feira (21), a bandeira nacional que havia sido pendurada na fachada do Palácio do Planalto a mando de Jair Bolsonaro (PL) no dia 15 de outubro.

De acordo com o repórter Ricardo Abreu, do Grupo Globo, a peça já foi recolhida. Um vídeo do portal Metrópoles publicado no Twitter mostra a bandeira rasgada, confira:

