'Voto é a arma mais importante em uma democracia', diz Pacheco em solenidade pelo Bicentenário da Independência

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), discursou nesta quinta-feira (8) em cerimônia do Congresso Nacional pelo Bicentenário da Independência do Brasil. A solenidade ocorre um dia após as manifestações bolsonaristas - de cunho eleitoral - convocadas por Jair Bolsonaro (PL) e utilizadas por ele para fazer campanha.

Bolsonaro cancelou de última hora sua participação na cerimônia promovida pelo Legislativo, que conta com a presença de diversas autoridades nacionais e estrangeiras.

Pacheco falou sobre as eleições e discurso de ódio. "Lembro que daqui a menos de um mês os brasileiros e brasileiras vão às urnas praticar o exercício cívico de votar em seus representantes. E o amplo direito de voto – a arma mais importante em uma democracia – não pode ser exercido com desrespeito, em meio ao discurso de ódio, com violência ou intolerância em face dos desiguais".

O parlamentar fez também um apelo por "harmonização política".

