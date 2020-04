Wajngarten e esposa são denunciados à Comissão de Ética da Presidência

A denúncia, feita pelo deputado Ivan Valente, do PSOL, diz respeito ao uso de dinheiro público para financiar viagem de Sophie Wajngarten de São Paulo a Brasília em 2019 edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) denunciou o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, e sua esposa, Sophie Wajngarten, à Comissão de Ética da Presidência.

A denúncia diz respeito a uma viagem realizada por Sophie em 2019, de São Paulo a Brasília, no dia do aniversário de Wajngarten, financiada com dinheiro público.

"Há fortes indícios de que o representado, Fabio Wajngarten, e a representada, Sophie Wajngarten, tenham mentido para utilizar recursos públicos para o custeio da viagem desta última com a finalidade de participar da confraternização de aniversário do representado", escreveu Valente. "Não bastasse a improbidade inerente à referida conduta, foram utilizados motivos falsos para justificar a referida viagem, conforme atesta a própria Casa Civil da Presidência da República", completou.

