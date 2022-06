Wajngarten entra na campanha de Bolsonaro para apaziguar relação entre Carlos e Flávio

Carlos e Flávio Bolsonaro já trocaram críticas públicas por discordarem dos rumos da comunicação da campanha do pai edit

247 - Ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Fábio Wajngarten passa a integrar a equipe de comunicação da campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, informa o Estado de S. Paulo.

Ele já mantém contato com emissoras e se reuniu nesta segunda-feira (13) com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o marqueteiro Duda Lima.

Wajngarten também chega para mediar conflitos entre o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que já trocaram críticas públicas sobre a condução da campanha do pai.

