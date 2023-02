Wellington Dias: 'vamos unificar a data de pagamento do Bolsa Família de março para municípios atingidos por enchentes em SP'

"É uma situação de muitos desabrigados que precisam e contarão com todo o nosso apoio", garantiu o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social edit

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, informou que o pagamento para beneficiários do programa Bolsa Família "será unificado" em março, "feito no dia 20 para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade". Enchentes no litoral paulista deixaram pelo menos 36 mortos desde o último final de semana. Quase 2,5 mil pessoas deixaram suas casas. De acordo com o governo federal, seis municípios entraram em calamidade pública.

"O MDS se soma às ações da Saúde, Defesa, Integração Nacional e Defesa Civil, além de outras áreas do Governo Federal, integrados com o governo estadual e os governos municipais, entidades e doadores privados. É uma situação de muitos desabrigados que precisam e contarão com todo o nosso apoio", prosseguiu Dias.

De acordo com o MDS, uma forma o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, que realiza tarefas de proteção social, com oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais para garantir às pessoas atingidas a segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio ou vivência familiar.

O ministro do MDS também garantiu apoio logístico às vítimas das enchentes. "Acertei agora com o Brigadeiro Heraldo para viabilizar aeronave para o transporte, da capital São Paulo para São Sebastião e região, de alimentos, colchões, lençóis, fraldas e água potável, adquiridos em parceria entre o MDS e a Central Única das Favelas (CUFA)".

