Quase 2,5 mil tiveram que sair de casa por conta das chuvas em SP

247 - Quase 2,5 mil pessoas precisaram deixar suas casas no litoral do estado de São Paulo, informaram autoridades. Em todo estado são 1.730 desalojados e 766 desabrigados, de acordo com o portal G1.

Desalojado é quem precisou ir para a casa de algum parente ou amigo. Desabrigado é quem necessita de abrigo público.

Segundo os números, 36 pessoas morreram, sendo 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou algumas medidas para ajudar na reconstrução das cidades paulistas. O governador Tarcísio de Freitas agradeceu ao petista.

