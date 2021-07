Ação da PM em Anagé, na Bahia, termina com três ciganos mortos

247 - Uma da Polícia Militar contra suspeitos de envolvimento na morte de dois PMs em Vitória da Conquista resultou na morte de três ciganos na tarde dessa quarta-feira (28), na zona rural do município de Anagé.

Segundo o site Correio, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o trio morto nesta quarta foi flagrado armado, durante a tarde, às margens do rio Gavião, em Anagé, após uma denúncia anônima relatando a situação.

"Equipes da 79a Comlanhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Delegacia Territorial (DT) foram até o local e acabaram sendo atacados com disparos de arma de fogo. Houve confronto e os três ciganos terminaram feridos. Eles foram socorridos para o hospital de Anagé, mas não resistiram. Um quarto cigano, que também confrontou com os policiais, conseguiu escapar do cerco e está sendo procurado", informa a nota.

Desde a morte dos policiais, muitos ciganos têm denunciado que estão sendo vítimas de excessos que teriam sido cometidos por PMs.

