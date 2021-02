ACM Neto diz que ida de aliado para o Ministério da Cidadania é "lamentável"

“Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo”, afirmou ACM Neto edit

247 - O presidente do DEM, ACM Neto, disse que a ida de João Roma (Republicanos-BA), seu aliado, para o Ministério da Cidadania é “lamentável”.

“Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil”, disse.

O ex-prefeito de Salvador foi criticado, nesta sexta-feira, 12, pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), por conta da nomeação de seu aliado para cargo no governo de Jair Bolsonaro.

As críticas de Maia a ACM tiveram origem no apoio do baiano ao deputado Arthur Lira (PP), candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara, contra o deputado Baleia Rossi (MDB), apoiado pelo parlamentar. Maia afirmou ter sido ‘traído’ pelo seu partido.

