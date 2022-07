Aliado de Ciro em Alagoas vê 'tendência forte' de integrar chapa lulista

Presidente do PDT de Alagoas, Ronaldo Lessa, tem grande chance de ser vice de Paulo Dantas (MDB), nome apoiado por Renan Calheiros e Renan Filho ao governo do Estado edit

247 - O vice-prefeito de Maceió e presidente do PDT de Alagoas, Ronaldo Lessa, aliado de Ciro Gomes, pode integrar a chapa do atual governador Paulo Dantas (MDB), que é apoiado por Renan Calheiros e Renan Filho, para o executivo do Estado. Tal ala emedebista é defensora da candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao executivo nacional, indo contra a articulação do próprio partido para a pré-candidata Simone Tebet. A informação é da revista Veja.

“Estamos discutindo com o partido. Hoje há uma tendência muito grande para realmente se aceitar ser o vice do governador Paulo Dantas. Ainda não foi decidido, tenho aval da nacional para escolher um dos três candidatos”, relatou Ronaldo Lessa à Veja. O presidente do PDT alagoano, entretanto, assegurou que, mesmo em uma chapa lulista, terá liberdade para fazer campanha para seu correligionário Ciro Gomes no estado.

Caso parecido acontece em outros quatro estados. No Rio Grande do Norte, Pernambuco, Santa Catarina e Paraná, o PDT também forma chapas com candidatos petistas ou está em coligações que apoiarão Lula. No Maranhão, o senador Weverton Rocha, candidato do PDT ao governo, é abertamente lulista.

O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, entende como "legítimas" as articulações locais com petistas, mas reafirma Ciro como candidato à presidência.

