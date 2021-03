Ameaçado de morte, Camilo Santana diz estar com "consciência em paz"

247 - Após vir à tona uma ameaça de morte contra o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), nesta segunda-feira (29), o petista se manifestou e disse estar em paz com sua consciência, porque sabe que as medidas que tem tomado contra a pandemia de Covid-19 são em benefício da população do estado.

"Quero dizer que vou continuar agindo da mesma forma, estou com a minha consciência em paz de que tudo que tenho procurado fazer é para proteger a vida dos meus irmãos e irmãs cearenses", falou.

"Estou recebendo uma série de apoios e mensagens, mas é um assunto que eu nem queria tratar, que é sobre algumas ameaças que tenho recebido nos últimos dias. Na semana passada eu recebi informação da Inteligência da Polícia do Ceará sobre ameaças à minha pessoa, e eu quero dizer que a Polícia tem tomado todas as providências em relação a esse caso para que a Lei seja cumprida", completou.

O autor da ameaça, segundo a Polícia Civil do Ceará, é um homem de 53 anos. Ele enviou uma mensagem de áudio no grupo 'Ceará contra o lockdown' dizendo "estar dentro" para "pegar ele [Camilo Santana], para comer a cabeça dele".

