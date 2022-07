"Apelo popular fala por si", diz Marília Arraes após Lula defender Danilo Cabral

Apoie o 247

247 - A militância de Marília Arraes, pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, marcou o ato do ex-presidente Lula e aliados em Garanhuns (PE), nesta quarta-feira, 20.

Em sua fala, o ex-presidente reiterou seu apoio à pré-candidatura do deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE), o que gerou fortes vaias vindas da militância pré-candidata.

>>> Lula reafirma aliança com o PSB em Pernambuco: “meu candidato é Danilo Cabral”

Mesmo não tendo o apoio explícito de Lula, Marília segue deixando claro aos eleitores seu alinhamento ao ex-presidente. Ela posou para fotos recentemente ao lado do petista e de seu candidato a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

Marília lidera as pesquisas de intenção de voto. Levantamento da Opus Consultoria & Pesquisa aponta que ela tem 27% da preferência dos eleitores pernambucanos. É seguida por Raquel Lyra (PSDB), com 14%; Miguel Coelho (União), com 11%; e Anderson Ferreira (PL), com 10%. Cabral tem 5%.

"Os fatos e o apelo popular durante o evento da Frente Popular falam por si", declarou a deputada, por meio de nota.

Ela ainda “lamenta que o PSB submeta o presidente Lula a tamanho constrangimento em Pernambuco”.

