Apoiadores de Bolsonaro e Lula entram em confronto em Teresina

247 - Na chegada do ex-presidente Lula ao Piauí, seus apoiadores e alguns bolsonaristas protagonizaram uma confusão. Vídeo que circula nas redes sociais mostra um empurra-empurra e um ambiente hostil no aeroporto de Teresina, com muitos gritos e ofensas sendo trocadas.

A presença policial no momento era leve.

Nesta terça-feira (17), Lula chegou ao Piauí, no dia 18 vai para o Maranhão, dia 20 para o Ceará, dia 24 chega ao Rio Grande do Norte, e encerra a viagem no dia 25 na Bahia.

