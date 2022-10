Após decisão do TSE, Bolsonaro volta a repetir fake news contra Lula

Apoie o 247

247 - Menos de 24 horas após o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Sanseverino determinar que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) tire do ar a propaganda eleitoral em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é chamado de "corrupto" e "ladrão", o atual ocupante do Palácio do Planalto voltou a tentar associar o petista ao crime e afirmou que ele irá “voltar para a cadeia”.

“Vocês viram nas urnas como foi o voto do ladrão. Se dependesse do voto apenas dos prisioneiros do Brasil, ele [Lula] teria ganho disparado no primeiro turno”, disse Bolsonaro durante um ato de campanha nesta quinta-feira (13), em Recife (PE).

“Ele vai voltar para a cadeia, sim. Lugar de ladrão é na cadeia. Teve a sua chance de mostrar para o Brasil e para o mundo como seria administrar um país sem corrupção. Optou pelo caminho errado. Não vai ganhar no dia 30 de outubro”, emendou.

>>> Bolsonaro cita analfabetismo para justificar perda no Nordeste

O comício na capital pernambucana foi o primeiro compromisso de campanha do atual ocupante do Palácio do Planalto no Nordeste após a primeira fase das eleições, no dia 2 de outubro. No primeiro turno só ganhou de Lula em um estado da Região. Na semana passada, ele usou o analfabetismo - atribuído falsamente por ele aos governos do PT - para justificar ter sido derrotado no Nordeste.

“Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região”, disse.

