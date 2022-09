Após gravar vídeo agradecendo Bolsonaro em meio à campanha, Neymar vira garoto propaganda dos extremistas

Apoie o 247

247- Com a baixa adesão de grandes estrelas na campanha de Jair Bolsonaro fazendo um paralelo com a campanha de Lula, o vídeo em que Neymar agradece a visita de Jair e Michelle Bolsonaro em seu instituto, com direito a um beijo no final, foi considerado um trunfo pelos extremistas.

Em vídeo enviado ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, o jogador agradeceu a "visita ilustre" e ainda citou Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo. Neymar lamentou não estar no instituto durante a visita.

Na rede de Carla Zambelli, a deputada estampava o vídeo de Neymar como um novo garoto propaganda de Bolsonaro.

O jogador da seleção brasileira foi duramente criticado pelos internautas após a aproximação com Bolsonaro.

