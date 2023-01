Assessor do deputado bolsonarista Cabo Gilberto está entre os presos pelo terrorismo em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - O assessor Anderson Novais de Paula, que trabalha para o deputado estadual bolsonarista Cabo Gilberto (PL), está entre os presos pela invasão e depredação dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), no último domingo (8), em Brasília. A informação é do site ClickPB.

Cabo Gilberto foi eleito deputado federal pela Paraíba, apoiado por Bolsonaro. Em vídeo nas redes sociais, Gilberto classificou a reação das instituições contra parlamentares que incentivaram o terrorismo em Brasília como "perseguição política".

O também deputado e bolsonarista Walber Virgolino tem estimulado atos golpistas contra o resultado das eleições presidenciais e a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

>>> Conheça os deputados federais alvos do inquérito da PGR por atos golpistas

>>> Deputado bolsonarista da Paraíba, Walber Virgulino estimulou e apoiou atos terroristas em Brasília

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.