Bahia pode eleger o primeiro deputado federal autista para a Câmara

247 - A Bahia pode eleger, nas eleições de outubro, o primeiro deputado federal autista para a Câmara dos Deputados. Embaixador do Autismo no estado, o pré-candidato João Pedro Oliveira Mercês confirmou que vai disputar uma vaga no Legislativo pelo Partido Social Democrático (PSD). Em entrevista ao Portal A Tarde, João afirmou que esta será sua primeira experiência em uma eleição e destacou o entusiasmo com a campanha. "Estou muito animado", disse.

O pré-candidato deixou o Partido dos Trabalhadores para se filiar ao PSD e afirma que sua candidatura tem como objetivo ampliar a presença de pessoas com deficiência no Legislativo, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "Meu principal objetivo como pré-candidato a deputado federal é lutar pelos direitos de todos os autistas", declarou.

Trajetória

João Pedro Mercês é desenhista e ganhou projeção ao retratar celebridades e figuras públicas, o que ampliou sua visibilidade em nível nacional. Ele também se encontrou recentemente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e classificou o momento como "um dos mais marcantes da vida".

Além disso, manteve encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e com o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, no contexto de sua atuação como representante da pauta do autismo.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, nas eleições de 2022, 13 candidatos a deputado federal e estadual se declararam autistas, sendo 11 candidaturas consideradas aptas. Desse total, oito não foram eleitos e quatro ficaram como suplentes. A maioria possuía ensino superior, não era casada e não disputava reeleição.