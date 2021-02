Bahia tem restrição de atividades não essenciais a partir desta sexta-feira

De acordo com o governo Rui Costa, bares e restaurantes não terão funcionamento presencial em nenhum horário a partir do período de restrição, horário em que a venda de bebidas alcoólicas está proibida, inclusive em supermercados edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciaram, nesta quinta-feira (25), que o estado terá restrição total das atividades não essenciais a partir de 17h sexta-feira (26) até as 5h de segunda-feira (1º), para conter o avanço da Covid-19.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, bares e restaurantes não terão funcionamento presencial em nenhum horário a partir do período de restrição, horário em que a venda de bebidas alcoólicas está proibida, inclusive em supermercados. Os shoppings ficarão fechados no final de semana.

Em vídeo publicado no Twitter, o governador afirmou que o estado está em uma "situação dramática" e não descartou a adoção de medidas mais restritivas.

De acordo com o site disponibilizado pelo governo federal para atualizações da números da pandemia, a Bahia tem 664 mil casos da Covid-19 e 11,3 mortes provocadas pelo coronavírus.

Na plataforma Worldometer, que publica dados internacionais sobre a pandemia, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de casos da Covid-19 (10,3 milhões), atrás de Índia (11 milhões) e Estados Unidos (28,9 milhões).

O governo brasileiro também contabilizou até o momento a segunda maior quantidade de mortes provocadas pela doença (250 mil) - nessa estatística, os EUA registraram o maior número de óbitos (519).

Na terça-feira (25), o neurocientista Miguel Nicolelis comentou a pandemia no Brasil e afirmou que "ou os políticos brasileiros aprendem rapidamente a pronunciar 'lockdown', ou todo BR vai entrar em colapso sanitário ao mesmo tempo".

