(Vídeo) Rui Costa clama por isolamento social na Bahia: 'situação é dramática e nem aumento de leitos será suficiente'

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), alertou os baianos que o estado entrará em uma "situação dramática" e pode adotar mais restrições contra a circulação de pessoas. Ele já decretou toque de recolher, no último dia 19.

"Já decretei toque de recolher, e não hesitarei em adotar novas medidas se a contaminação não diminuir. Faço um apelo a todos: não é hora de paredões, festas, bares lotados ou aglomerações", disse o governador baiano em um vídeo publicado em seu perfil no Twitter.

O chefe do Executivo baiano afirmou estar abrindo novos leitos no estado, "mas nem esse aumento será suficiente para resolver a situação dramática que se aproxima". "Sem a sua colaboração (da população), em pouco tempo faltarão leitos de UTI no setor público e no setor privado", pontuou. "E aí, poderemos ver aqui aquelas cenas tristes que vimos em outros estados e em outros países", acrescentou.

O toque de recolher vale das 22h às 5h (horário de Brasília), mas, agora, a restrição passou a ser a partir das 20h.

De acordo com números atualizados e divulgados na terça-feira (23) pelo governo estadual, a Bahia possui 80% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados.

Na terça, o neurocientista Miguel Nicolelis comentou a pandemia no Brasil e afirmou que "ou os políticos brasileiros aprendem rapidamente a pronunciar 'lockdown', ou todo BR vai entrar em colapso sanitário ao mesmo tempo".

