Toque de recolher começa nesta sexta-feira na Bahia

247 - Começa nesta sexta-feira (19) o toque de recolher na Bahia, que valerá até a próxima quinta-feira (25), das 22h às 5h, em 343 das 417 cidades baianas. Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as atividades até as 21h30. No caso de shoppings, bares e restaurantes, além de postos de gasolina que vendem bebidas alcoólicas, o horário de fechamento é às 22h.

A determinação do governo baiano não se aplica ao funcionamento dos terminais rodoviários, metroviários e aeroviários ou ao deslocamento de funcionários e colaboradores que atuem nestas atividades.

Segundo o decreto, os meios de transporte metropolitanos (ônibus, metrô, ferryboat e lanchinhas) ficam autorizados até 22h30, mesmo horário válido para os ônibus urbanos em Salvador.

Entre as 22h e às 5h, estão proibidos o funcionamento de bares, restaurantes, lojas de conveniência e demais estabelecimentos similares que vendam bebidas alcoólicas, inclusive na modalidade delivery.

Em entrevista à TV 247, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), relatou, na última sexta-feira (12), a necessidade de aquisição das doses de vacina contra a Covid-19. O chefe do Executivo cobrou mais velocidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e disse haver "má vontade" da instituição.

"Nós temos possibilidade de 10 milhões no curtíssimo prazo de vacinas chegarem e serem distribuídas, o que faria uma grande diferença para vacinarmos em larga escala", disse.

