Bebê resgatada de deslizamento falece no Recife; cinco mortos foram identificados

247 - Maria Helena Barbosa, de 1 ano e 6 meses, morreu neste sábado (2) após ter sido resgatada de um deslizamento de barreira que atingiu a casa onde morava, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. A menina estava internada no Hospital da Restauração, na área central da capital pernambucana.

A informação foi divulgada pelo g1. Com a morte da bebê, subiu para cinco o número de vítimas fatais em acidentes relacionados às chuvas que atingiram o Grande Recife durante o feriado do Dia do Trabalhador.

O desabamento ocorreu na manhã de sexta-feira (1º) e atingiu a residência onde Maria Helena vivia com os pais e o irmão mais velho. A mãe da criança, Jaqueline Soares da Silva, de 24 anos, e o irmão, Riquelmy, de 6 anos, também morreram no deslizamento.

O estado de saúde do pai da menina, José Rodrigues da Silva Barbosa, de cerca de 30 anos, ainda era apurado pelo g1 no momento da publicação das informações originais. Ele também estava na casa quando a barreira desabou.

Em entrevista à TV Globo, Ana Paula, vizinha e amiga da família, relatou o desespero durante o resgate. Ela disse ter ouvido os pedidos de socorro de José Rodrigues e chamado moradores da comunidade para ajudar.

"É difícil porque eu vi tudo, escutei tudo. Corri com a minha família. Ele me pedindo socorro: 'me ajuda, Paulinha'. Eu chamei a comunidade, que veio rápido [...] O pai ficou soterrado só a metade do corpo e a família ficou toda. Ele pedindo ajuda, socorro. [...] Após ele, estava a bebê e a esposa, e o filho estava no quarto, porque não conseguiu correr e chegar a tempo todos juntos", disse a vizinha e amiga da família.

Segundo Ana Paula, moradores se mobilizaram rapidamente para tentar retirar as vítimas soterradas. Além da casa atingida pela barreira, outro imóvel próximo precisou ser interditado pela Defesa Civil.

As fortes chuvas provocaram uma série de transtornos no Recife e em outras cidades da Região Metropolitana. A capital pernambucana chegou a emitir alerta máximo em razão dos alagamentos e do risco de novos deslizamentos.

Na comunidade do Pilar, no Centro do Recife, um paredão desabou e atingiu um mercadinho, deixando um homem ferido. Moradores de áreas consideradas vulneráveis foram orientados a deixar suas casas e procurar locais seguros.

A prefeitura do Recife também disponibilizou abrigos temporários para famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas em consequência dos temporais. A medida foi adotada diante do agravamento dos riscos em áreas de encosta e regiões sujeitas a alagamentos.

Além da tragédia em Dois Unidos, Olinda também registrou mortes provocadas por deslizamento de barreira. No bairro do Passarinho, uma mulher de 20 anos e um bebê de 6 meses foram encontrados mortos horas após o desabamento.

Outras cinco pessoas, entre elas uma criança, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros no local. Os nomes das vítimas do deslizamento em Olinda não foram divulgados.

Olinda esteve entre os municípios com maiores acumulados de chuva no período. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade registrou 184 milímetros.

As ocorrências registradas no Grande Recife durante o feriado expõem o impacto das chuvas em áreas de risco, especialmente em comunidades vulneráveis a deslizamentos de barreira e alagamentos.