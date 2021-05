Bolsonaro é recebido sob protestos em Alagoas, terra de Renan Calheiros (vídeo)

Manifestantes de movimentos como o MTST e a Frente Nacional de Lutas (FNL) bloquearam as proximidades do Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Alagoas, com a chegada de Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro foi recebido, nesta quinta-feira (13), em Alagoas sob protestos. Manifestantes também queimaram pneus e bloquearam as proximidades do Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Com a chegada do Bope, por volta das 07:50, a saída foi liberada.

Participam do protesto o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o Movimento de Luta nos Bairros (MLB), a Frente Nacional de Lutas (FNL) e a União Popular (UP).

Guerra na CPI

Bolsonaro desembarcou em Alagoas em um contexto no qual o governo está sendo pressionado na CPI da Covid. Nessa quarta-feira (12), o senador Flávio Bolsonaro chamou o relator Renan Calheiros (MDB-AL) de "vagabundo". A agressão do parlamentar do Republicanos-RJ foi uma jogada combinada com seu pai, Jair, que poucas horas depois postou um tuite reforçando a agressão.

Na viagem a Alagoas, Bolsonaro irá "inaugurar" obra já inaugurada pelo governador Renan Filho e feita com recursos do estado e do governo Dilma Rousseff.

