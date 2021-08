Camilo Santana lamenta decisão do TRF sobre desembarque no Ceará só para vacinados

Governador do Ceará lamentou decisão do TRF contrária à medida judicial que obrigava passageiros com destino ao estado de apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou exame negativo para a doença edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), classificou como “lamentável” a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), que derrubou a medida judicial que obrigava passageiros com destino estado de apresentarem teste negativo para Covid-19 ou comprovante com duas doses de vacina ou dose única da Janssen.

Santana disse que o estado vai recorrer da decisão e que o único objetivo era proteger a vida da população.

Decisão lamentável. Nosso único objetivo tem sido preservar a vida dos cearenses e de quem nos visita. Essa é a nossa prioridade absoluta. O Estado do Ceará irá recorrer. https://t.co/LAh4whky9Z

De acordo com o desembargador Edilson Pereira Nobre Júnior, entre as alegações estão "a ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde e à economia pública, sob o argumento de que não existe embasamento técnico ou científico sobre a premissa do Estado do Ceará de que o transporte aéreo de passageiros doméstico contribui para a disseminação das novas variantes", como consta no processo.

A Suspensão da medida ocorreu nesta quinta-feira, horas antes da agenda do Jair Bolsonaro no Cariri, na manhã desta sexta-feira (13).

