Camilo Santana rebate Ciro: 'defender a governadora Izolda Cela é questão de justiça'

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT-CE), reforçou a sua defesa pela candidatura da governadora Izolda Cela (PDT) ao governo cearense.

"Na vida pública sempre busquei ser justo e leal. Meus irmãos e irmãs cearenses são testemunhas da minha história. Defender que seja dado à governadora Izolda Cela, do PDT, o direito a buscar a reeleição, por sua seriedade e competência, é questão de justiça", escreveu o chefe do Executivo cearense no Twitter.

De acordo com informações do jornal O Povo, Camilo tem preferência por Izolda Cela e o presidenciável Ciro Gomes (PDT) é favorável à pré-candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, também da legenda pedetista.

O atual governador fez a postagem no Twitter após a informação de que Ciro teria sugerido um desejo de Camilo em trocar apoio por algum cargo. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), rebateu o presidenciável.

Não irei contra os meus princípios. Seguirei agindo como sempre fiz, com diálogo e respeito, acreditando no poder do bem e na força da verdade. July 8, 2022

