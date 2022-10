Campanha de Lula pede prorrogação de prazo de votação do Nordeste

Apoie o 247

247 - Um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula (PT), o deputado José Guimarães (PT-CE) pediu a prorrogação do prazo para votação no Nordeste, em virtude das abordagens ilegais que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está fazendo na região, dificultando o deslocamento dos eleitores.

Segundo o parlamentar, a operação da PRF no Nordeste foi intensa e pode sim influenciar no resultado das eleições. “Foi muito forte a operação da Polícia Rodoviária no Nordeste, sendo preciso deter essa ação deletéria. Bloquearam tudo. E o eleitor está votando em massa no Nordeste. É preciso prorrogar o horário", sugere Guimarães.

Em um movimento de sabotagem eleitoral, a PRF do governo Jair Bolsonaro (PL) descumpriu uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a proibia de realizar operações envolvendo transporte de eleitores neste domingo (30) e já realizou 514 abordagens a ônibus até 12h35 de hoje, informa a Folha de S. Paulo.

