Carrefour é criticado nas redes após empregado morrer no supermercado e loja esconder seu corpo no local

😱 DE NOVO #carrefour ?



Moisés Santos era funcionário do Carrefour no Recife



Ele teve um mau súbito e faleceu dentro do estabelecimento



Para não fechar a loja,eles cobriram o corpo com guarda-chuvas



"Morreu na contramão atrapalhando o público"



Descanse em paz, senhor Moisés pic.twitter.com/j0xONLXLPw