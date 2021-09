Carro de som ironiza e convoca para motociata: "dia de demonstrar a sua alienação política" (vídeo)

"Neste sábado, dia 4 de setembro, é dia de demonstrar a sua alienação política", diz a voz no som de um carro que percorre o Agreste pernambucano. "Mostre que você é gado do Bolsonaro (seguido de som de gado mugindo)", complementa, citando problemas como inflação, corrupção e aumento da pobreza edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um caminhão de som percorre as ruas da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, divulgando de maneira irônica a motociata de Jair Bolsonaro.

"Neste sábado, dia 4 de setembro, é dia de demonstrar a sua alienação política. Participe da motociata em homenagem a Bolsonaro. Comemore os feitos do governo Bolsonaro: gasolina: R$ 7; gás de cozinha: R$100; 580 mil mortos por covid-19, a maioria por falta de vacina; mansão por R$ 6 milhões do Flávio; falta de vacinação; corrupção na compra da vacina; aumento de fome e miséria; destruição da Amazônia; fila do osso, famílias pedindo gordura de boi nos açougues para não morrer de fome; sigilo de cem anos pro caso de corrupção na Covaxin; projeto que retira direitos do jovem aprendiz; 15 milhões de novos desempregados, maior taxa de todos os últimos anos; aumento da conta de energia; mostre que você é gado do Bolsonaro (seguido de som de gado mugindo)", disse.

Além de o país não retomar o crescimento econômico, a inflação apertou o bolso do consumidor. A alta da conta de energia deve jogar a inflação para 8,2% este ano, de acordo com o economista André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Segundo a XP Investimentos, a inflação pode chegar a 7,7% em 2021. O centro da meta de inflação, em 2020, foi de 3,75%.

PUBLICIDADE

Segundo o portal Uol, entre novembro de 2019 e janeiro de 2021, a pobreza aumentou em 23 estados e no Distrito Federal, apontou um estudo feito pelo economista e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) Daniel Duque.

São 19 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil, conforme dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan).

PUBLICIDADE

Carro de som em Santa Cruz do Capibaribe (PE) anunciando a visita de Bolsonaro pic.twitter.com/4gqcg9004Z — Lula Falcão (@lulafalcao) September 3, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE