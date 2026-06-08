Casal bolsonarista invade apresentação junina em Sobral após confundir símbolo com estrela do PT

247 - A apresentação da quadrilha junina Estrela do Luar, em Sobral, no norte do Ceará, terminou em tumulto e virou caso de polícia depois que um casal confundiu o símbolo do grupo com a estrela do PT. O episódio ocorreu na sexta-feira (5), durante uma apresentação em um shopping da cidade, e envolveu denúncias de constrangimento, ofensas racistas e LGBTfóbicas contra artistas da quadrilha, as informações são da reportagem de Raony Salvador.

As informações são do jornal O Globo. Segundo a quadrilha Estrela do Luar, o casal teria interrompido o espetáculo por motivação político-ideológica, causando constrangimento aos brincantes diante do público. O grupo afirmou, em nota, que seus integrantes foram abordados de maneira agressiva durante e após a apresentação, prejudicando o encerramento da atividade cultural.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, os suspeitos, de 69 e 66 anos, foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia de Sobral. A Polícia Civil lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência por constrangimento ilegal. O casal foi ouvido, autuado e liberado. O caso segue sob investigação.

Na nota divulgada após o episódio, a Estrela do Luar relatou que a mulher envolvida tentou puxar a roupa do marcador da quadrilha e também abordou de forma agressiva a cantora do grupo. A entidade afirmou ainda que os principais alvos da ação foram artistas negros e denunciou a ocorrência de ofensas racistas e LGBTfóbicas durante a confusão.

A quadrilha classificou a conduta como inaceitável e afirmou que o episódio representou desrespeito à cultura popular, aos artistas e ao público presente.

“Trata-se de uma conduta inaceitável, que ultrapassa qualquer limite do direito à opinião e representa um desrespeito à cultura popular, aos artistas e ao público presente”, afirmou a quadrilha.

O grupo também destacou que atua na valorização das tradições juninas, da diversidade e do respeito às diferenças. Para a Estrela do Luar, a apresentação deveria ter sido marcada pela celebração da cultura popular, mas acabou interrompida por uma reação motivada pela associação equivocada entre o símbolo da quadrilha e a estrela usada pelo PT.

O caso ocorre em meio ao período de festas juninas, uma das principais manifestações culturais do Nordeste. Em sua manifestação pública, a quadrilha reforçou que seguirá defendendo a cultura junina como espaço de expressão artística, inclusão e respeito.