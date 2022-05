Chuvas afetam mais de 18 mil pessoas em Alagoas

O estado teve ao menos uma cidade com quase 7 mil desalojados e outras duas com mais de três mil edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Alagoas informou nesta terça-feira (31) que o número de pessoas afetadas pelas fortes chuvas no estado passou dos 18 mil. Em Penedo, no sul, 6.872 pessoas ficaram desalojadas (afetadas pelas chuvas, mas estão morando em outro lugar) e 630 estão desabrigadas (que precisam de abrigo público). Em outras duas cidades o número de desalojados ficou acima dos três mil: São Miguel dos Campos, 3.276, e Rio Largo, 3004. Estão desabrigadas nessas cidades 552 e 502, respectivamente.

As chuvas deixaram ao quatro pessoas mortas em quatro município alagoanos: a capital, Maceió, Campo Alegre, Cururipe e São Miguel dos Campos.

O governador do estado, Paulo Dantas (MDB), anunciou nesta terça-feira (31) ajuda financeira às famílias afetadas pelas catástrofes. Um auxílio financeiro que totalizará R$ 2 mil, pagos em quatro parcelas de R$ 500 entre junho e setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grande Recife

As pessoas da região metropolitana da capital pernambucana também sofrem com as chuvas desde a semana passada. Chegou a 100 o número de mortes confirmadas em Pernambuco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o governo Paulo Câmara (PSB), mais de seis mil pessoas estão desabrigadas e 16 estão desaparecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE