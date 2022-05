Chuvas no Grande Recife matam 33; só neste sábado, foram 28 óbitos

Apoie o 247

247 - Mais 26 mortes em deslizamentos de barreira foram confirmadas no Grande Recife neste sábado (28). Com os dois óbitos que já haviam sido confirmados mais cedo, o número sobe para 33. Fortes chuvas atingem a região nos últimos dias.

Mais de 100 milímetros de chuva foram registrados em poucas neste sábado. O temporal, segundo o G1, provocou deslizamentos de barreiras e alagamentos no Sítio dos Pintos, Zona Oeste do Recife; no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte; Sucupira, em Jaboatão; e São Lourenço da Mata.

As fortes chuvas na região são registradas desde domingo (22).

Os locais mais atingidos pela chuva foram Itapissuma, com 318 milímetros; Jaboatão, com 237 milímetros; e o bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, com 218 milímetros.

Foram também registradas quedas de árvores. Segundo os bombeiros, a prioridade é o "atendimento de socorro e resgate das populações em iminente perigo".

