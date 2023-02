Cid Gomes critica Ciro: 'resolveu fazer política com o fígado'

Apoie o 247

247 - O senador Cid Gomes (PDT-CE) criticou nesta terça-feira (28) um dos irmãos dele, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). "Houve essa coisa: um misto de o Ciro fazer política com o fígado e o Roberto Cláudio, acho, exagerou na sua ambição. É natural que ele queira governar o Estado, foi um grande prefeito de Fortaleza, mas ele exagerou, achou que o céu era perto, e eu via claramente que não", afirmou o parlamentar em episódio do podcast cearense "As Cunhãs".

Em 2022, o diretório do PDT no Ceará fez uma votação interna e escolheu o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como nome da sigla ao governo estadual. Ele tinha o apoio de Ciro.

"A gente (Cid e Camilo) estava construindo a manutenção de uma aliança PT-PDT apoiando uma candidata do PDT, você quer mais do que isso?", questionou o senador. "O Camilo era um governador muito popular, o Lula é ultra popular, os dois dispostos a apoiar um candidato do PDT, e você achar que eles manifestarem uma preferência entre os quatro nomes que o próprio PDT colocou seria uma intromissão partidária, eu não acho que seja".

