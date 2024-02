Ciro, que negava o golpe de 8 de janeiro, agora enxerga o golpismo

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (CE), que via uma espécie de 'exploração política' dos atos golpistas feita, segundo ele, por opositores do bolsonarista, agora cobrou punição não apenas para os envolvidos diretamente nas manifestações terroristas do 8 de janeiro, mas também dos "peixes grandes finalmente chamados à sua responsabilidade".

"Estes tentaram o golpe bem antes do 08 de janeiro. Não o praticaram por falta de condições objetivas na comunidade internacional e pela reação em contrário dos comandantes do Exército e da Aeronáutica da época. O mentor foi Jair Bolsonaro", afirmou Ciro. "Todos brasileiros devemos acompanhar, com a máxima atenção, os desdobramentos da operação Tempus Veritatis", continuou. >>> Documento golpista encontrado na sede do PL estava na sala de Bolsonaro

"Há valores fundamentais em jogo que não podem se anular e nem se sobrepor. São eles: - A defesa intransigente da democracia e a punição dos que conspirarem e agirem contra ela, estejam eles onde estiver, desde que se tenha provas concretas que sustentem a acusação. - O direito de defesa, de julgamento isento e de não condenação prévia de quem quer que seja. - A supremacia do poder civil, das instituições democráticas e a prevalência do princípio do equilíbrio entre os poderes, sem privilégios nem excessos de nenhum deles".

Se não cair no estrelismo e tiver disciplina para seguir o melhor direito, a decisão do STF anunciada hoje pode ter importância histórica! Não são os vândalos que, apesar de criminosamente terem depredado o patrimônio público, os verdadeiros golpistas.

