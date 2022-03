Com medo de Marília Arraes, PSB manda recado a Lula

"Acho que Lula é um homem sensato e tem muito juízo, não faria isto com seu principal aliado", afirmou o presidente do PSB, Carlos Siqueira edit

247 - O encontro entre a deputada Marilia Arraes e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa segunda-feira (21) em São Paulo, no qual Marilia teria dito a Lula que deseja disputar o governo de Pernambuco, gerou reação do PSB.

Segundo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, Lula "tem muito juízo" e, por isso, não contrariaria seu principal aliado em âmbito nacional. "O PSB nem sequer imagina a hipótese de palanque duplo em Pernambuco. Acho que Lula é um homem sensato e tem muito juízo, não faria isto com seu principal aliado", afirmou Siqueira, segundo a Folha de S. Paulo.

"Penso que Lula deve ter apenas um palanque em Pernambuco: O palanque da Frente Popular, integrado por 12 partidos, incluído com destaque o PT", acrescentou o dirigente do PSB.

Em postagem no Twitter no final da tarde desta segunda-feira (21), Marília Arraes disse que reafirmou seu apoio a Lula. “Tive uma boa conversa política hoje em São Paulo com o presidente Lula. Conversamos sobre o quadro político nacional, analisamos a situação eleitoral em Pernambuco e as alternativas que se colocam no Estado, reafirmando o compromisso com a candidatura do presidente Lula”, escreveu.

A parlamentar deixará a sigla e disputará a eleição ao governo do estado ou ao Senado pelo Solidariedade ou MDB, com os quais vem negociando. No fim de semana, Marília divulgou comunicado desmentindo informações de que o PT indicaria seu nome ao Senado.

