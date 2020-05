Coronavírus mata mais que AVC, infarto e câncer de pulmão juntos no Ceará

Nos mês de março e abril, as três causas mataram 579 pessoas no estado e a covid-19 deixou 705 pacientes mortos edit

247 - O coronavírus matou sozinho no Ceará do que as causas historicamente mais comuns de óbitos juntas no estado, como: infarto, AVC e câncer de pulmão (tipo mais recorrente de neoplasia). Nos mês de março e abril, as três causas mataram 579 pessoas no estado e a covid-19 deixou 705 pacientes mortos.

Até este domingo (10), às 17h15, a Secretaria Estadual de Saúde registrava mais de 1,1 mil pessoas mortas no estado vítimas da doença. Mais de 309 óbitos ainda estavam sob investigação. O estado tem pelo menos 16,7 mil confirmações de coronavírus.

Seis dos sete estados com os maiores números de casos e coronavírus já estão com os hospitais privados lotados. Um deles é o Ceará.

