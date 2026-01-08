Criança desaparecida é encontrada no Maranhão, mas 2 seguem sem paradeiro

247 - Uma das três crianças que desapareceram no último domingo (4) na comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, no município de Bacabal, no interior do Maranhão, foi encontrada com vida na tarde desta quarta-feira (7). Trata-se de Wanderson Kauã, de 8 anos, localizado após três dias de buscas intensas na região.

A informação é do portal Metrópoles. Segundo a prefeitura de Bacabal, o menino foi encaminhado a um hospital da cidade, onde recebe atendimento médico e apresenta estado clínico estável.

As outras duas crianças, Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4 anos, continuam desaparecidas. Elas são irmãs e primas de Wanderson, e foram vistas pela última vez por volta das 15h do domingo, quando saíram de casa para brincar, como faziam com frequência na comunidade.

Nas redes sociais, o prefeito de Bacabal, Roberto Costa, comentou o resgate do menino e reforçou que as buscas continuam. Ele afirmou que Wanderson está sob cuidados médicos e acompanhado por familiares, enquanto as equipes mantêm os esforços para localizar as outras duas crianças.

Desde o desaparecimento, uma grande mobilização foi montada na região. Agentes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários participam das buscas, que contam com o apoio de helicópteros e cães farejadores para varrer áreas de mata e arredores da comunidade quilombola.

As circunstâncias do desaparecimento ainda são um mistério e seguem sob investigação pelas autoridades. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria ocorrido após as crianças saírem para brincar, nem sobre o local exato onde Wanderson foi encontrado. As forças de segurança seguem apurando todas as hipóteses enquanto intensificam as buscas por Isabelle e Michael.