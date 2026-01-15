Crianças desaparecidas: buscas entram no 12º dia com varredura em lago

247 - As buscas por Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, desapareceram no quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no interior do Maranhão, chegaram ao 12º dia nesta quinta-feira (15). As informações foram divulgadas originalmente pelo Metrópoles, que acompanha o caso desde o início do desaparecimento, ocorrido na tarde de 4 de janeiro.

Nesta nova etapa da operação, as equipes concentram esforços em uma varredura no lago Limpo, localizado nas proximidades da área onde as crianças foram vistas pela última vez. A ação conta com quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar e busca identificar qualquer vestígio que possa levar ao paradeiro dos irmãos.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Célio Roberto e Araújo, o trabalho subaquático é considerado estratégico. “(A ação) visa encontrar qualquer pista que leve ao paradeiro das duas crianças que ainda estão desaparecidas”, afirmou.

Além da complexidade do terreno, as buscas enfrentam dificuldades adicionais por conta das condições climáticas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para Bacabal, com previsão de tempestades de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h, o que pode comprometer parte das operações ao longo do dia.

No dia do desaparecimento, Isabelle e Michael estavam acompanhados do primo Anderson Kauan, de 8 anos. O menino foi encontrado com vida na quarta-feira (7), em uma área de mata situada a cerca de quatro quilômetros, em linha reta, do local onde o trio havia desaparecido. Ele estava sem roupas, apresentava sinais de fraqueza, pediu água e perguntou pelo pai. Ao ser questionado sobre os primos, disse apenas que eles estavam “mais à frente”.

Após o resgate, Anderson foi levado ao Hospital Geral de Bacabal, onde permanece internado sob cuidados médicos e psicológicos. De acordo com o prefeito do município, Roberto Costa (MDB-MA), a criança está acompanhada dos pais e recebe atendimento especializado.

Desde o início do caso, uma força-tarefa robusta foi montada e ampliada gradualmente. Atualmente, cerca de 200 agentes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e aproximadamente 100 voluntários participam das buscas, com o apoio de helicópteros, drones e cães farejadores.

A operação ganhou reforço do Exército Brasileiro e da Polícia Militar Ambiental após solicitação da prefeitura e do governo estadual. Ao todo, 26 militares do Batalhão de Infantaria de Selva e 15 policiais ambientais passaram a integrar os trabalhos de campo.

O prefeito Roberto Costa garantiu que as buscas não serão interrompidas enquanto as crianças não forem localizadas. “Não iremos parar até encontrarmos a Isabelle e o Michael”, declarou.

Na terça-feira (13), o governador do Maranhão, Carlos Brandão, informou que exames periciais descartaram a ocorrência de violência sexual contra Anderson Kauan. “Exames foram realizados e atestam isso. As buscas e investigações seguem em andamento”, afirmou o governador.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se o menino forneceu novas informações relevantes sobre o paradeiro dos primos. As investigações continuam em paralelo às buscas, enquanto familiares e moradores da comunidade mantêm a expectativa por respostas.