Deputada bolsonarista rasga pacto contra feminicídio de Lula em plenário

247 - A deputada estadual bolsonarista Dra. Silvana (PL-CE) rasgou publicamente o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento do Feminicídio durante sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na última quinta-feira (5). O gesto ocorreu um dia após o lançamento da iniciativa pelo governo federal. As informações são do Metrópoles.

Em discurso no plenário, a parlamentar afirmou que o documento desconsidera o papel das igrejas evangélicas no combate à violência contra a mulher e, por isso, seria ineficaz. Segundo ela, os casos de feminicídio ocorreriam porque as pessoas “não estão seguindo o Santo Evangelho”.

“Eu vou rasgar o pacto porque eu quero que saia no jornal que quem rasgou o pacto fui eu, a deputada Silvana, uma mulher, líder do PL, que está dizendo que durante o governo petista, esse governo de desmando contra as mulheres… ‘Ai, deputada, você rasgou o pacto por quê?’, porque no pacto não inclui as igrejas, bando de abestado. Se as pessoas morrem é porque não estão seguindo o Santo Evangelho”, declarou.

Evangélica e líder do Partido Liberal na Alece, Dra. Silvana também direcionou críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), responsável pela criação do pacto. Para ela, a atual gestão estimula uma “queda de braço entre homens e mulheres” e não enfrenta o problema de forma adequada.