Ciro diz que não “quer mais ser candidato” ao governo do Ceará

247 - O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) afirmou neste sábado (7) que não pretende disputar o Governo do Ceará, mas reforçou o discurso político ao defender a formação de um movimento oposicionista contra a atual administração estadual. A declaração ocorreu durante uma agenda no Cariri, em Juazeiro do Norte, marcada por encontros políticos e pela entrega de uma homenagem legislativa.

Mesmo reiterando que não deseja voltar às urnas, Ciro adotou um tom duro ao falar sobre o cenário político do Ceará e afirmou que pretende participar ativamente da construção de uma alternativa de oposição. “Eu não pretendo mais ser candidato e acho que nós temos que, de qualquer forma, construir um movimento que liberte o Ceará dessa ditadura corrupta que está nos levando para o desastre”, declarou.

Antes da solenidade, o tucano também destacou o peso político do Cariri e disse que qualquer projeto de oposição precisará dialogar diretamente com lideranças regionais. “O que eu estou agora, com entusiasmo, é ajudando a construir um movimento de libertação do Ceará, que vai ter que aterrissar numa chapa. E qualquer chapa que queira realmente representar bem o Ceará vai ter que ouvir as lideranças do Cariri”, afirmou.

Críticas à gestão estadual e elogios ao prefeito de Juazeiro

Durante a passagem pela região, Ciro voltou a criticar a administração estadual, mencionando problemas em áreas como segurança pública, saúde e infraestrutura energética. No mesmo contexto, ele elogiou a atuação do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), apontando a cidade como um ponto estratégico para a reorganização das forças oposicionistas.

O encontro reuniu lideranças políticas alinhadas ao bloco de oposição no Ceará, reforçando o ambiente de articulação em torno de um possível palanque estadual para 2026, apesar da negativa pública de Ciro sobre candidatura.

Capitão Wagner declara apoio e aposta em “crescimento popular”

Na chegada à Câmara Municipal, Ciro cumprimentou o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), a quem se referiu como “senador”. Wagner, por sua vez, comentou a movimentação em torno do nome do ex-ministro e afirmou enxergar crescimento no apoio popular.

“A gente está muito feliz. Cada dia a gente vê um apoio popular mais forte, crescente à pré-candidatura do nosso irmão Ciro Gomes. Como ele disse, nem lançou ainda a candidatura e já está com toda essa força. Imagine quando tiver o lançamento. A perspectiva é de que a gente possa libertar o Ceará, e para isso ele pode contar comigo”, declarou.

Evento expõe reorganização do campo oposicionista no Ceará

Apesar de Ciro afirmar que não pretende disputar eleições, sua presença no Cariri e o tom das declarações têm sido interpretados como parte de um processo de reorganização política da oposição no Ceará.

Atualmente, o bloco oposicionista lançou a pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal e dirigente partidário André Fernandes (PL). O Partido Liberal, no entanto, suspendeu as negociações envolvendo a composição de um palanque estadual.

Mesmo com essa pausa nas articulações partidárias, parlamentares do PL compareceram ao evento em Juazeiro do Norte. Estiveram presentes os deputados federais Matheus Noronha e Dr. Jaziel, além dos deputados estaduais Alcides Fernandes e Dra. Silvana.

Em ocasiões anteriores, Ciro já havia citado a possibilidade de uma chapa que reunisse seu nome, Capitão Wagner e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil), hipótese que voltou a ganhar força diante das movimentações recentes no interior do estado.