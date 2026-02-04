Pesquisa aponta Lula como o político mais relevante nas redes sociais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou o maior Índice de Relevância das Redes (IR² Nexus) ao longo de todo o ano de 2025, apontou pesquisa Nexus divulgada nesta quarta-feira (4). A análise da presença digital envolveu os 11 principais nomes cotados para a corrida eleitoral de outubro deste ano.

Por meio de diferentes ferramentas de "social listening" e levantamento manual, foram coletadas todas as publicações feitas entre 01/01/2025 e 31/12/2025, nos perfis de 11 possíveis candidatos à presidência da República das redes X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Com IR² Nexus de 79,92 pontos no período analisado, em escala que vai de 0 a 100, o presidente Lula conquistou presença sólida em todas as redes sociais ao longo do ano. O score global foi o maior entre os presidenciáveis. O segundo e o terceiro lugares do IR² Nexus Global 2025 são ocupados por integrantes da família Bolsonaro. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que atualmente está nos Estados Unidos, aparece na segunda posição, com pontuação de 62,42. Em seguida, figura seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, que obteve score de 57,71. Em quarto lugar no ranking, aparece o atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, com IR² Nexus de 28,77.

Completando o ranking, surgem ainda Ronaldo Caiado (14,46), Fernando Haddad (13,90), Romeu Zema (13,75), Ratinho Júnior (10,84), Ciro Gomes (9,68), Michele Bolsonaro (8,83) e Eduardo Leite (7,90).

O relatório assinala que apesar de aparecer na terceira colocação, Flávio Bolsonaro tem aumentado o IR² Nexus mensal desde agosto do ano passado (quando subiu de 35 naquele mês para 77 em dezembro), movimento contrário ao registrado no caso de Eduardo Bolsonaro. Em dezembro de 2025, último mês de coleta de dados, a média do IR² Nexus nas redes sociais do senador superou, pela primeira vez, a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, no entanto, havia liderado o indicador ao longo dos 11 primeiros meses do ano e, por essa razão, manteve a dianteira no resultado acumulado de 2025, segundo o levantamento.

“O presidente Lula liderou com folga o ranking de desempenho nas redes sociais ao longo de 2025, mas o crescimento do senador Flávio Bolsonaro após o anúncio da sua candidatura a presidente dá sinais de como a disputa eleitoral será acirrada no ambiente digital. O fato de Flávio ter superado o atual presidente em dezembro precisa ser visto com cautela, pois se trata de um único mês, mas indica que a polarização será mais uma vez a marca das discussões políticas na arena digital nas eleições deste ano”, afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.





Foto: Nexus

Além do maior IR² Nexus global de 2025, Lula aparece em 1º lugar em três das cinco redes sociais analisadas: TikTok, Instagram e Facebook. Nas outras duas redes, Youtube e X, o presidente aparece na 2ª colocação, com Eduardo Bolsonaro em primeiro.

“Na análise por redes sociais, conseguimos identificar alguns padrões importantes na disputa política do país: enquanto o TikTok é um território ainda pouco aproveitado pela direita brasileira, o YouTube é uma plataforma cujo protagonismo dessa vertente, na figura de Eduardo Bolsonaro, é absoluto. Em ano de eleição, a briga por espaço nessas plataformas tende a se intensificar ainda mais, ainda por cima em uma eleição que tem tudo para ser tão concorrida como a de 2022”, completa o CEO da Nexus.

Confira os dados:

Foto: Nexus

Foto: Nexus

Foto: Nexus

Foto: Nexus

Foto: Nexus

De acordo com o instituto de pesquisas, o Índice IR² Nexus consolida a performance nas redes sociais, "equilibrando frequência de postagens, alcance, engajamento e eficiência, e aplicando pesos proporcionais à relevância estratégica de cada plataforma".