No Ceará, Elmano de Freitas lidera disputa em pesquisa eleitoral

247 - A disputa pelo governo do Ceará apresenta o governador Elmano de Freitas (PT) na liderança na maior parte dos cenários eleitorais testados por uma pesquisa recente de intenção de voto. O levantamento revela um quadro competitivo, com variações relevantes conforme os nomes colocados na simulação, mas com desempenho consistente do atual chefe do Executivo estadual.

No primeiro cenário estimulado, Elmano de Freitas aparece com 41% das intenções de voto, à frente do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que soma 38%, configurando empate técnico dentro da margem de erro. Em seguida, o senador Eduardo Girão (Novo) registra 15%, enquanto o professor Jarir Pereira (PSOL) alcança 1%. Nesse recorte, 3% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo, e outros 2% dizem não saber ou preferiram não responder.

No segundo cenário, em que Ciro Gomes é substituído pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União), Elmano amplia a vantagem. O governador atinge 44% das intenções de voto, contra 26% de Roberto Cláudio. Eduardo Girão aparece com 16%, e Jarir Pereira mantém 1%. Os votos brancos e nulos somam 5%, enquanto 8% dos eleitores permanecem indecisos.

A pesquisa também avaliou um confronto direto entre Elmano de Freitas e Ciro Gomes. Nesse terceiro cenário, ambos aparecem rigorosamente empatados, com 44% das intenções de voto cada um. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 6%, mesmo percentual dos que não souberam ou não quiseram responder.

No quarto e último cenário, que considera apenas Elmano e Roberto Cláudio, o atual governador volta a abrir vantagem mais expressiva. Elmano registra 48% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Fortaleza soma 32%. Nesse quadro, 11% afirmam que votariam em branco ou nulo, e 9% permanecem indecisos.

A pesquisa foi realizada com 2.000 eleitores em todo o Ceará, por meio de entrevistas presenciais conduzidas entre domingo (2) e segunda-feira (3). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05180/2026.