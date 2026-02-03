Camilo Santana confirma saída do MEC em abril para reforçar campanha do PT no Ceará

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou que deixará o governo federal em abril para se dedicar à campanha de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Segundo Santana, a saída do ministério tem como objetivo ampliar sua atuação no estado e no Nordeste durante o período eleitoral. As informações são do jornal O Globo.

O ministro também afirmou, em entrevista à CNN Brasil, que ajudará outros palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região e descartou qualquer possibilidade de disputar o governo cearense. A declaração ocorre em meio à pressão de aliados por uma candidatura considerada competitiva diante do ex-governador Ciro Gomes (PSDB), principal nome da oposição no estado.

Ministro nega candidatura e confirma retorno ao Senado

Questionado sobre o tema, Camilo foi direto ao afastar a hipótese de concorrer ao Executivo estadual. "Eu não serei candidato a governador", afirmou o ministro durante a entrevista. Ele acrescentou que trabalhará para garantir a continuidade do projeto político no Ceará e a reeleição de Elmano de Freitas.

Camilo Santana informou que a desincompatibilização do cargo deve ocorrer no início de abril e que, após deixar o ministério, retornará ao Senado. Segundo ele, a mudança permitirá maior presença no Ceará e nos demais estados do Nordeste, onde mantém relação próxima com os governadores.

Estratégia eleitoral e críticas à oposição

Ao comentar os levantamentos eleitorais que indicam cenário equilibrado ou desfavorável a Elmano, o ministro afirmou que o governador tem avaliação positiva e que o governo estadual deverá realizar novas entregas ao longo do ano. Entre os investimentos citados, mencionou a instalação de um data center do TikTok no Ceará. Durante a entrevista, Camilo também fez críticas indiretas a adversários políticos. "Enquanto os nossos adversários fazem fake news", disse, ao afirmar que a estratégia do grupo governista será manter o foco na gestão e nas ações administrativas.

No Ceará, Camilo Santana é apontado como um dos principais articuladores eleitorais do PT. O estado é o terceiro maior colégio eleitoral de Lula no Nordeste. Na eleição municipal de 2024, o ministro tirou duas semanas de férias para atuar diretamente na campanha de Evandro Leitão (PT) à prefeitura de Fortaleza. Na disputa municipal, Evandro Leitão venceu o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno, após iniciar a campanha atrás dos candidatos da direita. Foi o único petista eleito para comandar uma capital naquele pleito.

Dados da pesquisa Ipsos-Ipec divulgada em dezembro apontaram Ciro Gomes na liderança da corrida ao governo do Ceará, com 44% das intenções de voto, seguido por Elmano de Freitas, com 34%. Em eventual segundo turno, o levantamento indicou vantagem de Ciro sobre o governador.