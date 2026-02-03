TV 247 logo
      Camilo Santana confirma saída do MEC em abril para reforçar campanha do PT no Ceará

      Ministro da Educação afirma que não será candidato ao governo estadual

      Elmano de Freitas, Lula e Camilo Santana (Foto: Ricardo Stuckert)

      247 - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou que deixará o governo federal em abril para se dedicar à campanha de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Segundo Santana, a saída do ministério tem como objetivo ampliar sua atuação no estado e no Nordeste durante o período eleitoral. As informações são do jornal O Globo.

      O ministro também afirmou, em entrevista à CNN Brasil, que ajudará outros palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região e descartou qualquer possibilidade de disputar o governo cearense. A declaração ocorre em meio à pressão de aliados por uma candidatura considerada competitiva diante do ex-governador Ciro Gomes (PSDB), principal nome da oposição no estado.

      Ministro nega candidatura e confirma retorno ao Senado

      Questionado sobre o tema, Camilo foi direto ao afastar a hipótese de concorrer ao Executivo estadual. "Eu não serei candidato a governador", afirmou o ministro durante a entrevista. Ele acrescentou que trabalhará para garantir a continuidade do projeto político no Ceará e a reeleição de Elmano de Freitas.

      Camilo Santana informou que a desincompatibilização do cargo deve ocorrer no início de abril e que, após deixar o ministério, retornará ao Senado. Segundo ele, a mudança permitirá maior presença no Ceará e nos demais estados do Nordeste, onde mantém relação próxima com os governadores.

      Estratégia eleitoral e críticas à oposição

      Ao comentar os levantamentos eleitorais que indicam cenário equilibrado ou desfavorável a Elmano, o ministro afirmou que o governador tem avaliação positiva e que o governo estadual deverá realizar novas entregas ao longo do ano. Entre os investimentos citados, mencionou a instalação de um data center do TikTok no Ceará. Durante a entrevista, Camilo também fez críticas indiretas a adversários políticos. "Enquanto os nossos adversários fazem fake news", disse, ao afirmar que a estratégia do grupo governista será manter o foco na gestão e nas ações administrativas.

      No Ceará, Camilo Santana é apontado como um dos principais articuladores eleitorais do PT. O estado é o terceiro maior colégio eleitoral de Lula no Nordeste. Na eleição municipal de 2024, o ministro tirou duas semanas de férias para atuar diretamente na campanha de Evandro Leitão (PT) à prefeitura de Fortaleza. Na disputa municipal, Evandro Leitão venceu o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno, após iniciar a campanha atrás dos candidatos da direita. Foi o único petista eleito para comandar uma capital naquele pleito.

      Dados da pesquisa Ipsos-Ipec divulgada em dezembro apontaram Ciro Gomes na liderança da corrida ao governo do Ceará, com 44% das intenções de voto, seguido por Elmano de Freitas, com 34%. Em eventual segundo turno, o levantamento indicou vantagem de Ciro sobre o governador.

