Despejo contra aldeia Pataxó na Bahia: prazo da PF se encerra na quinta

247 - O prazo de despejo dado pela Polícia Federal (PF) aos indígenas Pataxó da aldeia Novos Guerreiros, na terra indígena de Ponta Grande, no sul da Bahia, se encerra na próxima quinta-feira, 3, segundo informações do Diário Causa Operária (DCO).

Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendendo todas as reintegrações de posse contra indígenas durante a pandemia de Covid-19, o juiz federal Pablo Enrique Carneiro Baldivieso determinou, no dia 20 de agosto, o despejo de famílias da aldeia Novos Guerreiros.

O prazo dado pelo juiz se encerrou no dia 26 de agosto. A área é desejada pelos donos de um clube de aviação que ocupa um terço do território da aldeia - o Fly Club Aeroclube. Segundo o DCO, até o momento o que impediu que o despejo fosse realizado, foi “a disposição dos indígenas em lutar contra a ação”, o que deu “mais uma semana para as famílias se retirarem”.

