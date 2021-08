Em passagem pelo interior do Ceará, Bolsonaro acena para ruas esvaziadas (vídeo)

Mandatário está no Nordeste para entrega de residências do programa Casa Verde e Amarela, mas foi recebido por poucos populares que saíram às ruas para prestigiá-lo edit

247 - Jair Bolsonaro está nesta sexta-feira (13) na região do Nordeste para entrega de residências do programa Casa Verde e Amarela, mas foi recebido por poucos populares que saíram às ruas para prestigiá-lo, como mostra as imagens no vídeo abaixo.

A solenidade ocorreu na cidade de Juazeiro do Norte.

Em passagem pelo interior do Ceará, @jairbolsonaro acena para ruas esvaziadas.



Presidente está na região para entrega de residências do programa Casa Verde e Amarela. pic.twitter.com/5BcRGTcyQo PUBLICIDADE August 13, 2021





O Estado do Ceará também será destino do ex-presidente Lula no mês de agosto. Ele fará um tour pelo Nordeste e a primeira parada será no estado do cearense, para fazer costuras políticas visando as eleições de 2022.

PUBLICIDADE

Terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, com 6,5 milhões de eleitores, a unidade federativa é governada por Camilo Santana, que é do PT, mas mantém laços com a família Ferreira Gomes, dos irmãos Ciro e Cid.

PUBLICIDADE