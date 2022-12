Em PE, policial mata esposa, atira em colegas de farda e comete suicídio

Apoie o 247

247 - Um policial militar matou a esposa grávida de três meses, invadiu um batalhão da PM, matou um colega, feriu outros três e cometeu suicídio nesta terça-feira (20), em Pernambuco. A esposa morreu na cidade de Cabo de Santo Agostinho, a cerca de 37 quilômetros da capital, Recife, onde o PM invadiu o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e atirou contra os colegas. Um policial morreu e três ficaram feridos. O assassino, que trabalhava no batalhão, cometeu o suicídio.

De acordo com informações publicadas pelo portal G1, a mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Cabo de Santo Agostinho. Nem ela nem o bebê resistiram aos ferimentos. Após os disparos contra a esposa, o PM dirigiu até o batalhão em que trabalhava, e disparou contra os colegas.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) disse que as forças de segurança do estado estão atuando para "dar o suporte aos feridos, investigar e coletar elementos que ajudem a elucidar as circunstâncias e a motivação dessa tragédia envolvendo policiais do 19º batalhão e a mulher de um policial".

A pasta afirmou que não é possível repassar outras informações. "Neste momento de dor e comoção, solicitamos compreensão e respeito às vítimas, familiares, colegas de profissão e demais envolvidos. Oportunamente, faremos novos esclarecimentos".

