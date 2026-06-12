Em Pernambuco, Alckmin anuncia R$ 170 milhões para o Recife e entrega terminal em Suape

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, cumpriu agenda em Pernambuco nesta sexta-feira (12) marcada por anúncios de investimentos em infraestrutura urbana e portuária. Segundo informações da Agência Gov, os recursos destinados ao Recife e ao Porto do Recife ultrapassam R$ 170 milhões, enquanto o Complexo Industrial Portuário de Suape recebeu um novo terminal de contêineres totalmente eletrificado, resultado de mais de R$ 2 bilhões em investimentos privados.

Ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, da governadora Raquel Lyra (PSD) e de autoridades locais, Alckmin participou da autorização de obras de drenagem na capital pernambucana, da entrega do terminal da APM Terminals em Suape e da formalização de investimentos para modernização do Porto do Recife.

Intervenções vão reduzir alagamentos em cinco bairros do Recife

A agenda começou no Recife com a assinatura das ordens de serviço para as obras de drenagem e urbanização dos canais da Mauricéia, no Ipsep, e da Sanbra, na Estância. O investimento total é de R$ 64 milhões, provenientes de recursos da União e da Prefeitura do Recife.

As intervenções beneficiarão diretamente os bairros do Ipsep, Imbiribeira, Areias, Estância e Jardim São Paulo. Além da ampliação da capacidade de escoamento das águas pluviais, o projeto prevê a requalificação das margens dos canais, com a implantação de parques lineares, praças e equipamentos de esporte e lazer. “São obras caras, às vezes demoradas, não aparecem muito, não é como asfalto, que você faz e aparece no dia. Mas são extremamente necessárias”, afirmou.

O vice-presidente também ressaltou as dificuldades enfrentadas por cidades litorâneas no combate às enchentes. “Se numa cidade é difícil combater enchentes, numa cidade à beira-mar é mais difícil ainda. Você tem as marés. Quando a maré sobe, você tem uma dificuldade de escoamento das águas pluviais”, declarou.

Primeiro terminal de contêineres 100% eletrificado da América Latina

Em Ipojuca, Alckmin participou da entrega oficial do novo terminal de contêineres da APM Terminals, empresa do grupo dinamarquês A.P. Moller-Maersk. O empreendimento integra o Novo PAC e recebeu mais de R$ 2 bilhões em investimentos privados.

O terminal será o primeiro da América Latina a operar com eletrificação total e ampliará em 55% a capacidade de movimentação de contêineres do Complexo de Suape. A estrutura terá capacidade inicial para movimentar até 400 mil TEUs por ano e deverá ampliar a integração de Pernambuco aos mercados da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia.

As estimativas apontam potencial para gerar até R$ 4,8 bilhões adicionais em exportações e mais de 43 mil empregos ao longo das cadeias produtivas ligadas ao comércio exterior. “É uma grande conquista para o nosso Brasil. Os portos são a ferramenta mais importante para o desenvolvimento”, afirmou Alckmin.

O vice-presidente também destacou a importância estratégica do comércio internacional para a economia brasileira. “O Brasil tem quase 8 mil quilômetros de costa marítima e precisamos de portos. Porto é comércio exterior. O Brasil tem 2% do PIB do mundo, 98% do comércio está fora. Então, comércio exterior, importar e exportar é fundamental para o desenvolvimento.”

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que o investimento reforça a confiança dos investidores no ambiente institucional brasileiro. “Nosso grande desafio para os próximos anos é consolidar esse ambiente de estabilidade jurídica para quem investe no Brasil, para quem acredita e coloca capital estrangeiro no país. Tudo isso para gerar mais oportunidades para o povo brasileiro e para o povo pernambucano”, declarou.

Porto do Recife receberá R$ 108 milhões em modernização

A última etapa da agenda ocorreu no Porto do Recife, onde foi assinada a ordem de serviço para as obras de dragagem e readequação da infraestrutura aquaviária. O investimento federal previsto é de R$ 93,5 milhões, com conclusão estimada para dezembro de 2026.

Também foi formalizado o repasse de R$ 14,5 milhões para substituição e modernização das defensas dos berços de atracação. Somados, os investimentos totalizam R$ 108 milhões destinados à modernização da estrutura portuária da capital pernambucana. Segundo o vice-presidente, as intervenções vão permitir a operação de embarcações maiores e ampliar a segurança das atividades portuárias.

A programação incluiu ainda a assinatura do termo aditivo que prorrogou por mais cinco anos a delegação da administração do Porto do Recife ao Governo de Pernambuco, garantindo a continuidade da gestão estadual até 2031. “Celebramos aqui hoje o princípio da descentralização, porque está sendo prorrogada a delegação da União para o Estado para a gestão do porto aqui do Recife”, afirmou.

A agenda foi encerrada com a entrega do Museu do Porto do Recife, espaço dedicado à preservação da memória e da história da atividade portuária pernambucana.