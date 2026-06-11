João Campos lidera corrida pelo governo de Pernambuco nos dois turnos, diz Real Time Big Data

247 - O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparece na liderança da disputa pelo governo de Pernambuco em todos os cenários testados pela mais recente pesquisa do Instituto Real Time Big Data. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11) e revelam vantagem do socialista tanto no primeiro turno quanto em uma eventual segunda rodada da eleição.

João Campos registra 45% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. A atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), surge em segundo lugar, com 40%.

Na sequência aparecem Ivan Moraes (PSOL), com 3%, enquanto Renan Hallais, do partido Missão, não alcançou pontuação suficiente para ser registrado no levantamento.

Entre os entrevistados, 6% afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto. Outros 6% disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

Cenário de segundo turno

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra. Nesse cenário, o ex-prefeito do Recife mantém a dianteira, alcançando 46% das intenções de voto, contra 41% da atual governadora.

Ainda de acordo com o levantamento, 6% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou nulo na segunda etapa da disputa, enquanto 7% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Metodologia da pesquisa

O Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 9 e 10 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09426/2026.